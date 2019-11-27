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Пытки в армии Азербайджана | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 27 ноября:
- Новые подробности "Тертерского дела" о пытках
- Как женщины в России борются с домашним насилием. Документальный фильм Би-би-си
- Британская армия не сможет противостоять российской в Восточной Европе, если случится вооруженный конфликт. Это вывод Королевского Объединенного института оборонных исследований
- Протесты в Иране: что происходит в стране?
- Дональд Трамп намерен признать наркокартели Мексики террористическими организациями
- Цифровые карты захоронений для британских кладбищ
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27 ноября 2019
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