Пытки в армии Азербайджана | ТВ-новости
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Пытки в армии Азербайджана | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 27 ноября:

  • Новые подробности "Тертерского дела" о пытках
  • Как женщины в России борются с домашним насилием. Документальный фильм Би-би-си
  • Британская армия не сможет противостоять российской в Восточной Европе, если случится вооруженный конфликт. Это вывод Королевского Объединенного института оборонных исследований
  • Протесты в Иране: что происходит в стране?
  • Дональд Трамп намерен признать наркокартели Мексики террористическими организациями
  • Цифровые карты захоронений для британских кладбищ
  • 27 ноября 2019
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