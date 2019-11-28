“По схеме официальной медицины эти дети приговорены к смерти” - Панюшкин о пересадках почек детям | ТВ-новости
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“По схеме официальной медицины эти дети приговорены к смерти” | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 28 ноября:

  • Увольнение и восстановление трансплантологов в Национальном медицинском центре здоровья детей
  • Годовщина у власти президента Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси
  • Откуда у британских консерваторов русские деньги?
  • 28 ноября 2019
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