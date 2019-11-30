Подкаст "Что это было". Чем грозит России новый допинг-скандал?
Международный олимпийский комитет (МОК) готов поддержать самые жесткие санкции против России. Это заявление последовало за объявлением ВАДА о том, что Российское антидопинговое агентство РУСАДА систематически нарушает требования Всемирного антидопингового кодекса.
Корреспондент Би-би-си Лиза Фохт взяла большое интервью у главы РУСАДА Юрия Гануса. Она объясняет Виктору Нехезину, в чем суть нового допинг-скандала и чем он грозит российским спортсменам.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
-
30 ноября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне