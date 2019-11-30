Подкаст "Что это было". Чем грозит России новый допинг-скандал?
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Подкаст "Что это было". Чем грозит России новый допинг-скандал?

Международный олимпийский комитет (МОК) готов поддержать самые жесткие санкции против России. Это заявление последовало за объявлением ВАДА о том, что Российское антидопинговое агентство РУСАДА систематически нарушает требования Всемирного антидопингового кодекса.

Корреспондент Би-би-си Лиза Фохт взяла большое интервью у главы РУСАДА Юрия Гануса. Она объясняет Виктору Нехезину, в чем суть нового допинг-скандала и чем он грозит российским спортсменам.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 30 ноября 2019
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