Подкаст "Что это было". Кто и зачем "минирует" российские города?
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Подкаст "Что это было". Кто и зачем "минирует" российские города?

В российских городах массово “минируют” больницы, детсады, школы, торговые центры. Только в Москве из-за анонимных сообщений в декабре были эвакуированы сотни тысяч людей. В каждом своем письме организаторы обещают , что сообщения о взрывах будут продолжаться до тех пор, “пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов”. Корреспонденты Русской службы Би-би-си Андрей Захаров и Андрей Сошников объясняют, при чем тут бизнесмен Малофеев и смогут ли поймать злоумышленников.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 28 декабря 2019
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