Рабочий, антифашист, курьер - кого судят по "Московскому делу" | ТВ-новости
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Рабочий, антифашист, курьер - кого судят по "Московскому делу" | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 29 ноября:

  • Новые фигуранты "Московского дела". Что происходит в судах?
  • Чем плох новый закон о домашнем насилии?
  • Неделя Русского кино в Лондоне. Интервью с режиссером Юрием Быковым
  • Энди Маррей о травме и будущем без тенниса
  • 29 ноября 2019
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