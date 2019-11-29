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Видео
Теракт на Лондонском мосту. Видео
Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом на Лондонском мосту. Полиция рассматривает происшествие как теракт.
Один человек застрелен. По словам главы антитеррористического подразделения британской полиции, на теле злоумышленника был муляж взрывного устройства.
Первые кадры с места происшествия в видео Би-би-си.
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29 ноября 2019
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