Инцидент на Лондонском мосту. Видео
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Теракт на Лондонском мосту. Видео

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом на Лондонском мосту. Полиция рассматривает происшествие как теракт.

Один человек застрелен. По словам главы антитеррористического подразделения британской полиции, на теле злоумышленника был муляж взрывного устройства.

Первые кадры с места происшествия в видео Би-би-си.

  • 29 ноября 2019
Go to next video: Теракт в Лондоне: властям сообщали о нападавшем