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"Я счастлив быть дома": осужденный в России за шпионаж вернулся в Норвегию
Норвежский пенсионер Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, заявил о давлении спецслужб Норвегии. В середине ноября Россия в результате сложного обмена передала Берга норвежским представителям в Литве.
В России он был осужден на 14 лет за сбор информации об атомных подводных лодках ВМФ России. Его арест вызвал споры в Норвегии о том, можно ли использовать гражданских в рискованных шпионских операциях, особенно в условиях напряженных отношений между НАТО и Москвой.
Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд встретилась с Фруде Бергом в Осло.
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2 декабря 2019
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