"Страна у нас прекрасная": какие вопросы задали Медведеву, а какой - нет
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"Страна у нас прекрасная": какие вопросы задали Медведеву, а какой - нет

Дмитрий Медведев более двух часов в прямом эфире говорил с журналистами двадцати российских телеканалов. За это время премьер-министру задали вопросы на самые разные темы - от угрозы замещения людей роботами до закона о домашнем насилии.

Накануне ФБК выпустил расследование, где утверждается, что жена Дмитрия Медведева может пользоваться бизнес-джетом, стоимость которого значительно выше дохода ее семьи.

Основатель фонда Алексей Навальный призвал журналистов спросить об этом Дмитрия Медведева. Однако этот вопрос на пресс-конференции так и не прозвучал.

Ранее ФБК уже выпускал расследование "Он вам не Димон" про Дмитрия Медведева. Премьер-министр назвал фильм собранным "по принципу компота" из "чуши и мути".

  • 5 декабря 2019
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