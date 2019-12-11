Семьи, рожденные войной: как спасали детей в Первую чеченскую
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Семьи, рожденные войной: как спасали детей в Первую чеченскую

Ровно 25 лет назад Борис Ельцин подписал указ "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики".

Федеральные войска вошли в Чечню в этот же день, 11 декабря 1994 года. Это положило начало конфликту, который продлился почти 15 лет и унес тысячи жизней.

В годовщину начала Первой чеченской Би-би-си рассказывает истории тех, кто еще детьми оказался в эпицентре этой войны.

  • 11 декабря 2019
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