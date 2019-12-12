"Стыдно, двойка!" Юристки отвечают противникам закона о домашнем насилии
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"Стыдно, двойка!" Юристы отвечают противникам закона о домашнем насилии

В Госдуме прошел круглый стол на тему "Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества". Участники озвучили разные аргументы против принятия в России закона о противодействии домашнему насилию. Сторонников закона на круглый стол не пригласили.

Русская служба Би-би-си попросила директора центра "Насилию.Нет" Анну Ривину и адвоката в проекте "Правовая инициатива" Ольгу Гнездилову прокомментировать несколько тезисов встречи в Госдуме.

  • 12 декабря 2019
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