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"Стыдно, двойка!" Юристы отвечают противникам закона о домашнем насилии
В Госдуме прошел круглый стол на тему "Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества". Участники озвучили разные аргументы против принятия в России закона о противодействии домашнему насилию. Сторонников закона на круглый стол не пригласили.
Русская служба Би-би-си попросила директора центра "Насилию.Нет" Анну Ривину и адвоката в проекте "Правовая инициатива" Ольгу Гнездилову прокомментировать несколько тезисов встречи в Госдуме.
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12 декабря 2019
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