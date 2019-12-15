"Как будто это проблема только для девушек": мужчины о домашнем насилии
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"Как будто это проблема только для девушек": мужчины о домашнем насилии

В Москве, у Храма Христа Спасителя прошла акция в поддержку сестер Хачатурян и за принятие закона о профилактике домашнего насилия.

Незадолго до этого в храме прошло заседание Всемирного Русского Народного Собора. Там закон о домашнем насилии назвали антисемейным и антироссийским. Вслед за этим активисты решили "переименовать" Патриарший мост в "Мост сестер".

В основном в пикетах решили поучаствовать женщины. Ранее активистки запустили в соцсетях флешмоб "Привет, парни", призвав мужчин активнее высказываться на тему домашнего насилия.

Русская служба Би-би-си спросила об отношении к закону о домашнем насилии тех мужчин, которые пришли на акцию "Мост сестер", и тех, кто случайно оказался в этот день месте проведения пикетов.

  • 15 декабря 2019
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