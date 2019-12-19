Все большие пресс-конференции Владимира Путина за четыре минуты
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Все большие пресс-конференции Путина за четыре минуты

Президент России Владимир Путин в четверг проведет очередную большую пресс-конференцию - пятнадцатую по счету. Первая его ежегодная пресс-конференция состоялась еще в 2001 году.

В среднем ежегодная встреча президента с журналистами длится около трех часов.

Как проходили предыдущие пресс-конференции и о чем особенно часто говорит президент, смотрите в видео Би-би-си.

  • 19 декабря 2019
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