Барби и мусорный апокалипсис. Как сделать мультфильм из отходов?
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Барби и мусорный апокалипсис. Как сделать мультфильм из отходов?

Ее зовут Гарби - комбинация куклы Барби с английским словом "garbage" - мусор. Она живет в мире из пластиковых отходов, который населяют мусорные монстры.

Мультипликационный фильм ужасов о приключениях Гарби в городе из мусора снял украинский художник Владимир Юдашкин.

Для этого он использовал отходы, которые киевляне сдают на переработку.

Своим фильмом Юдашкин хочет привлечь внимание зрителей к проблеме экологии.

  • 2 декабря 2019
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