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Барби и мусорный апокалипсис. Как сделать мультфильм из отходов?
Ее зовут Гарби - комбинация куклы Барби с английским словом "garbage" - мусор. Она живет в мире из пластиковых отходов, который населяют мусорные монстры.
Мультипликационный фильм ужасов о приключениях Гарби в городе из мусора снял украинский художник Владимир Юдашкин.
Для этого он использовал отходы, которые киевляне сдают на переработку.
Своим фильмом Юдашкин хочет привлечь внимание зрителей к проблеме экологии.
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2 декабря 2019
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