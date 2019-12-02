Сила Сибири или сила Китая? Выгоден ли России новый газопровод
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Сила Сибири или сила Китая? Выгоден ли России новый газопровод

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 2 декабря:

  • Слабые стороны "Силы Сибири". Насколько рентабелен газопровод из России в Китай, начавший сегодня работу.
  • Убийца, задержавший убийцу, и почему террорист оказался досрочно на свободе. Новые подробности расследования теракта на Лондонском мосту.
  • Одолжение для норвежской разведки. Осужденный в России пенсионер из Норвегии рассказал нашему корреспонденту, как оказался в центре шпионского скандала.
  • Чтобы Черное не стало Мертвым. Наш корреспондент вместе с группой ученых изучал последствия превращения Черного моря в свалку и выяснял, можно ли его спасти.
  • 2 декабря 2019
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