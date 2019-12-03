Был ли секс? Две версии того, как принц Эндрю провел ночь в 2001 году
Вирджиния Джуффре заявила, что ее привезли в Лондон в марте 2001 года, чтобы она занималась сексом с британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским. Ей тогда было 17 лет.
На эти обвинения принц Эндрю ответил, что он может "абсолютно и категорически" констатировать, что "этого никогда не происходило". Он не помнит, что с ней когда-либо встречался.
Первое интервью с Джуффре для британского телевидения было показано в специальном часовом выпуске передачи Би-би-си "Панорама". Она рассказала о том, как ее привез в Лондон финансист Джеффри Эпштейн, ранее осужденный за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, где он ожидал суда по новому делу о сводничестве.
Обвинения Джуффре привлекли пристальное внимание к сексуальной жизни и моральному облику члена британской королевской семьи.
Букингемский дворец категорически отрицает, что "герцог Йоркский в какой-либо форме имел сексуальный контакт или отношения с Вирджинией Робертс [Джуффре]. Все утверждения об обратном ложны и лишены оснований".
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3 декабря 2019