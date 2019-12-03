Был ли секс? Две версии того, как принц Эндрю провел ночь в 2001 году

Вирджиния Джуффре заявила, что ее привезли в Лондон, когда ей было 17 лет, чтобы она занималась сексом с принцем Эндрю. По его словам, "этого никогда не происходило".