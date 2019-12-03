ТВ новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Правду говорит только один из нас". В чем обвиняют принца Эндрю? | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 3 декабря:

  • Саммит НАТО в Британии: кто протестует на Трафальгарской площади в Лондоне
  • Интервью Вирджинии Джуффе: в чем она обвиняет принца Эндрю?
  • Итоги расследования катастрофы "Суперджета" в Шереметьево
  • Научная экспедиция по Черному морю: насколько оно грязное?
  • "Мисс Украина-2018" об исключении из конкурса "Мисс Мира"
  • Город-мечта в Северной Корее
  • 3 декабря 2019
Go to next video: Был ли секс? Две версии того, как принц Эндрю провел ночь в 2001 году