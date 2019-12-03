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"Правду говорит только один из нас". В чем обвиняют принца Эндрю? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 3 декабря:
- Саммит НАТО в Британии: кто протестует на Трафальгарской площади в Лондоне
- Интервью Вирджинии Джуффе: в чем она обвиняет принца Эндрю?
- Итоги расследования катастрофы "Суперджета" в Шереметьево
- Научная экспедиция по Черному морю: насколько оно грязное?
- "Мисс Украина-2018" об исключении из конкурса "Мисс Мира"
- Город-мечта в Северной Корее
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3 декабря 2019
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