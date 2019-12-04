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"Челюсти на пол упали". Как на саммите НАТО посплетничали про Трампа и чем он ответил
Президент США Дональд Трамп стал предметом кулуарной беседы премьер-министра Канады Джастина Трюдо с лидерами Великобритании, Франции и Нидерландов.
Обсуждение американского президента на полях саммита НАТО засняли журналисты.
Многое из того, о чем говорили лидеры стран, невозможно разобрать, но по обрывкам фраз можно догадаться, что речь шла о Трампе.
Чем ответил президент США - в видео Русской службы Би-би-си.
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4 декабря 2019
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