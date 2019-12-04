"Челюсти на пол упали". Как мировые лидеры посплетничали про Трампа и чем он ответил
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Челюсти на пол упали". Как на саммите НАТО посплетничали про Трампа и чем он ответил

Президент США Дональд Трамп стал предметом кулуарной беседы премьер-министра Канады Джастина Трюдо с лидерами Великобритании, Франции и Нидерландов.

Обсуждение американского президента на полях саммита НАТО засняли журналисты.

Многое из того, о чем говорили лидеры стран, невозможно разобрать, но по обрывкам фраз можно догадаться, что речь шла о Трампе.

Чем ответил президент США - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 4 декабря 2019
Go to next video: Импичмент Трампа: как отстранить президента США от власти