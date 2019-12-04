Угроза России и взаимные упреки. Итоги саммита НАТО | ТВ-новости
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Угроза России и взаимные упреки. Итоги саммита НАТО | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 4 декабря:

  • Итоги юбилейного саммита НАТО обсуждаем с Николаем Петровым из Королевского института международных отношений Чатем-хаус
  • Как живут на линии разведения войск в Донбассе
  • Как Би-би-си оказалась на "фабрике троллей"
  • Пестициды, мусор, микропластик. Кто чистит Черное море?
  • 4 декабря 2019
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