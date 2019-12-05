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Открытки против насилия. Почему белорусы поздравили чиновников сразу со всеми праздниками?
В Беларуси нет закона о противодействии домашнему насилию. Активисты решили напомнить о его необходимости необычным способом.
Участники акции отправили более сотни поздравлений чиновникам, чтобы обратить их внимание на отсутствие в стране закона о противодействии домашнему насилию.
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Законопроект активно обсуждался в 2018 году, но получил резкую критику от президента Беларуси Александра Лукашенко.
Почему люди подписывали открытки сразу ко всем праздникам и что жертвы насилия написали чиновникам - в видео Русской службы Би-би-си.
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5 декабря 2019
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