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Видео
Французы против пенсионной реформы. Как прошли протесты в разных городах
Во Франции проходит одна из самых масштабных за последнее десятилетие забастовок. Марши против пенсионной реформы запланированы в десятках городов.
В Париже и Нанте не обошлось без столкновений с полицией. Неизвестные в масках поджигали петарды и кидали взрывпакеты в полицию.
Правоохранители задержали несколько десятков человек.
Би-би-би собрала видео из Парижа, Лиона и Нанта.
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5 декабря 2019
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