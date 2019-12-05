Французы против пенсионной реформы. Как прошли протесты и забастовки в разных городах
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Французы против пенсионной реформы. Как прошли протесты в разных городах

Во Франции проходит одна из самых масштабных за последнее десятилетие забастовок. Марши против пенсионной реформы запланированы в десятках городов.

В Париже и Нанте не обошлось без столкновений с полицией. Неизвестные в масках поджигали петарды и кидали взрывпакеты в полицию.

Правоохранители задержали несколько десятков человек.

Би-би-би собрала видео из Парижа, Лиона и Нанта.

  • 5 декабря 2019
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