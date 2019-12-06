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"Еще не поздно". Почему Джонсон не дает интервью обозревателю Би-би-си Эндрю Нилу?
Лидеры всех политических партий приходили на интервью к Эндрю Нилу на Би-би-си накануне выборов в Британии, кроме одного. Единственный, кто так и не пришел в студию, - это премьер-министр Борис Джонсон.
Политический обозреватель Би-би-си уже встречался с Джонсоном ранее.
Но после того интервью, Джонсон приглашения игнорирует.
Объясняем, почему так вышло.
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6 декабря 2019
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