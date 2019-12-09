Новогодние елки. Откуда берут и сколько тратят на них в разных странах?
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Новогодние елки. Откуда берут и сколько тратят на них в разных странах?

Каждый год в крупных городах по всему миру появляются новогодние елки. Они бывают самыми разными, некоторые тратят на них миллионы, а другим - деревья достаются бесплатно. В этом году самая известная в России елка была установлена в Кемерово. Искусственная светодиодная ель обошлась в 18 миллионов рублей.

Русская служба Би-би-си сравнила столько стоят и откуда берут деревья в Британии, России, США и других странах.

  • 9 декабря 2019
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