Новый Солсбери в Берлине? Роль Москвы в убийстве чеченца в Германии | ТВ-новости
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Новый Солсбери в Берлине? Роль Москвы в убийстве чеченца в Германии | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 5 декабря:

  • Сеанс коллективного психоанализа. Пресс-конференция Дмитрия Медведева
  • Убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине. Расследование The Insider
  • Открытки жертв домашнего насилия белорусским чиновникам
  • Как жертвы секс-торговли в США прячут клейма владельцев под татуировками
  • Вся жизнь на железной дороге. История Милды Романовой, живущей на закрытой станции в Латвии
  • 5 декабря 2019
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