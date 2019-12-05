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Новый Солсбери в Берлине? Роль Москвы в убийстве чеченца в Германии | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 5 декабря:
- Сеанс коллективного психоанализа. Пресс-конференция Дмитрия Медведева
- Убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине. Расследование The Insider
- Открытки жертв домашнего насилия белорусским чиновникам
- Как жертвы секс-торговли в США прячут клейма владельцев под татуировками
- Вся жизнь на железной дороге. История Милды Романовой, живущей на закрытой станции в Латвии
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5 декабря 2019
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