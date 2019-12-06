Егор Жуков после приговора: "Это не окончательная победа"
Студента ВШЭ Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Следователи нашли признаки экстремизма в четырех его роликах двухгодичной давности, в которых Жуков говорит о формах протеста и "борьбе с системой". Обвинение просило для Жукова четыре года колонии.
В этот же день судили и других фигурантов "московского дела". Тверской районный суд Москвы приговорил Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима за применение насилия к представителю власти. Чирцов считает себя невиновным, но суд пришел к выводу, что его вина подтверждается показаниями потерпевшего.
Владимира Емельянова приговорили к двум годам условно. Обвинение просило дать ему четыре года колонии общего режима за то, что 27 июля во время протестной акции он на несколько секунд ухватил за бронежилет сотрудника Росгвардии. Емельянов не отрицал, что попытался потянуть бойца за обмундирование, но называл это вынужденной мерой.
Признавшему вину участнику протестной акции 27 июля в Москве Павлу Новикову назначили штраф в размере 120 тысяч рублей. Он ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой, наполненной водой.
-
6 декабря 2019