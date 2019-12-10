Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Кепка, пробки, "Черкизон". Москвичи вспоминают Юрия Лужкова на посту мэра
В возрасте 83 лет скончался Юрий Лужков. Это произошло в Мюнхене, где бывшему мэру Москвы делали операцию на сердце.
Лужков руководил столицей 18 лет при трех президентах. Русская служба Би-би-си узнала у москвичей, чем им запомнилось это время.
-
10 декабря 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне