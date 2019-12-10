Кепка, пробки, "Черкизон". Москвичи вспоминают Юрия Лужкова на посту мэра
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Кепка, пробки, "Черкизон". Москвичи вспоминают Юрия Лужкова на посту мэра

В возрасте 83 лет скончался Юрий Лужков. Это произошло в Мюнхене, где бывшему мэру Москвы делали операцию на сердце.

Лужков руководил столицей 18 лет при трех президентах. Русская служба Би-би-си узнала у москвичей, чем им запомнилось это время.

  • 10 декабря 2019
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