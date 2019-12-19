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Видео
Главные моменты пресс-конференции Путина. Видео
Владимир Путин провел очередную ежегодную пресс-конференцию. Она стала пятнадцатой по счету за двадцать лет, которые он находится у власти.
Пресс-конференция продолжалась почти четыре с половиной часа. Главные вопросы, на которые ответил президент, - в видео Русской службы Би-би-си.
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19 декабря 2019
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