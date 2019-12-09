Подкаст "Что это было". Как Алексей Навальный превратился в главного расследователя России?
Очередное расследование Алексея Навального про семью премьера Дмитрия Медведева снова наделало много шума. Как политику удается находить компромат на власть и чем его методы отличаются от расследовательской журналистики? Отвечают корреспонденты Би-би-си Мария Киселева и Андрей Захаров.
Уже после того, как был записан этот эпизод, пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов сказал "Ленте.ру", что считает расследование Навального "манипулированием неподтвержденной информацией", а поездки членов семьи премьера оплачиваются из личных средств. В компании "ВТБ Лизинг" заявили РБК, что упомянутые в расследовании Навального самолеты никак не связаны с группой ВТБ.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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9 декабря 2019