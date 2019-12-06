Подкаст "Что это было". Как понять мягкие приговоры "судного дня" в Москве?
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Подкаст "Что это было". Как понять мягкие приговоры "судного дня" в Москве?

В этом выпуске речь идет о событиях одного дня, когда суды вынесли сразу несколько приговоров по так называемому "московскому делу". В соцсетях 6 декабря даже окрестили “судным днем”. И главная сенсация этого дня - это то, что эти приговоры оказались неожиданно мягкими. Вернувшись с двух судебных заседаний, корреспонденты Би-би-си Настя Голубева и Сергей Горяшко поделились своими впечатлениями с Виктором Нехезиным.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 6 декабря 2019
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