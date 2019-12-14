Подкаст "Что это было". Как Юрий Лужков изменил Россию?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Подкаст "Что это было". Как Юрий Лужков изменил Россию?

На этой неделе ушёл из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Какое наследие он по себе оставил и какую роль сыграл в политической истории России? Почему его отправили в отставку и как он провел последние годы жизни? Об этом Севе Бойко рассказывают корреспонденты Би-би-си Петр Козлов и Олег Болдырев.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 14 декабря 2019
Go to next video: Зачем в Британии бегают с бюллетенями? Объясняем эту традицию