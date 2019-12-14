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Подкаст "Что это было". Как Юрий Лужков изменил Россию?
На этой неделе ушёл из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Какое наследие он по себе оставил и какую роль сыграл в политической истории России? Почему его отправили в отставку и как он провел последние годы жизни? Об этом Севе Бойко рассказывают корреспонденты Би-би-си Петр Козлов и Олег Болдырев.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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14 декабря 2019
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