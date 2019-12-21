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Подкаст "Что это было". Как понять, что сказал Путин?
Четырехчасовая пресс-конференция Владимира Путина запомнилась несколькими ответами. Из одного мы узнали, что он, возможно, больше не сможет переизбираться президентом. Из другого - не узнали, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова - дочери президента.
В итогах ежегодного общения Путина с журналистами разбирались корреспонденты Би-би-си Фарида Рустамова и Петр Козлов.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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21 декабря 2019
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