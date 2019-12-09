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Такой спорт им не нужен. ВАДА отстранило Россию от Олимпиад | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 9 декабря:
- Есть ли допинг в серфинге и что Россия будет делать дальше? Отвечают чемпион России по серфингу Никита Авдеев и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
- Газ или Донбасс. В Париже началась встреча лидеров "нормандской четверки"
- Нет интеграции. В Минске выступили против интеграции России и Беларуси
- Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
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9 декабря 2019
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