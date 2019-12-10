Путин и Зеленский о Донбассе, газе и допинге. Главные заявления с саммита в Париже за пять минут

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Путин и Зеленский о Донбассе, газе и допинге. Главные заявления с саммита в Париже
Владимир Путин и Владимир Зеленский по итогам саммита в формате "нормандской четверки" договорились об обмене "всех" удерживаемых лиц и поспорили о том, каким должен быть статус Донбасса.
Зеленский сказал, что исключает возможность федерализации Украины. Путин ответил, что особый статус территорий ДНР и ЛНР должен быть прописан в украинской конституции - этого, по его словам, требуют Минские соглашения.
О газе, допинге и убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине - Русская служба Би-би-си собрала главное с итоговой пресс-конференции после саммита в Париже.
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10 декабря 2019
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