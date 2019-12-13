Заброшенный 20 лет: парк развлечений заиграет новым смыслом
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Шарм социализма: как в Берлине возрождают парк развлечений

Парк развлечений "Шприпарк", на востоке Берлина, почти 20 лет стоял заброшенным.

В разгар своей популярности он привлекал около 1,5 млн посетителей в год. Но после падения Берлинской стены он больше не мог конкурировать с другими парками аттракционов на Западе и в конечном итоге закрылся.

У властей Берлина появился план вдохнуть в парк новую жизнь.

Ад Адепитан, BBC Travel Show, побывал в "Шприпарке".

  • 13 декабря 2019
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