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Выборы в Британии: 5 признаков британского политика
В Британии проходят внеочередные всеобщие выборы и, как всегда, политики провели бурную предвыборную кампанию, объезжая страну и встречаясь с избирателями.
Оказывается, у британских политиков довольно много общих приемов: например, они умеют уходить от вопросов и постоянно "вносят ясность".
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер выбрал пять признаков британского политика.
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11 декабря 2019
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