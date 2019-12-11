Быборы в Британии: 5 признаков британского политика
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Выборы в Британии: 5 признаков британского политика

В Британии проходят внеочередные всеобщие выборы и, как всегда, политики провели бурную предвыборную кампанию, объезжая страну и встречаясь с избирателями.

Оказывается, у британских политиков довольно много общих приемов: например, они умеют уходить от вопросов и постоянно "вносят ясность".

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер выбрал пять признаков британского политика.

  • 11 декабря 2019
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