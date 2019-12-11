Зачем нужны предвыборные дебаты? Опыт ведущего Би-би-си
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Зачем нужны предвыборные дебаты? Мнение ведущего Би-би-си

Зачем нужны предвыборные дебаты, как работает демократия в Британии, и как сделать так, чтобы политики не обманывали? Рассказывает ведущий Би-би-си Ник Робинсон.

Ник Робинсон уже более 30 лет работает на Би-би-си, его специализация - политика. Еще студентом он участвовал в дебатах с Борисом Джонсоном во время учебы в Оксфорде.

Сейчас Робинсон постоянно ведет программу, в которой берет интервью у различных политиков.

Мы спросили его о правилах хороших дебатов.

Видео Юлии Джэймс.

  • 11 декабря 2019
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