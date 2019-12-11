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Меньше эмоций, больше статистики. Речь Греты Тунберг на саммите ООН по климату.
В новой речи Грета Тунберг снова укоряет правительства стран и директоров крупных компаний за бездействие. Но теперь она менее эмоциональна и приводит больше статистики.
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Журнал Time объявил 16-летнюю Грету Тунберг человеком года.
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11 декабря 2019
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