Меньше эмоций, больше статистики. Речь Греты Тунберг на саммите ООН по климату.
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Меньше эмоций, больше статистики. Речь Греты Тунберг на саммите ООН по климату.

В новой речи Грета Тунберг снова укоряет правительства стран и директоров крупных компаний за бездействие. Но теперь она менее эмоциональна и приводит больше статистики.

Журнал Time объявил 16-летнюю Грету Тунберг человеком года.

  • 11 декабря 2019
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