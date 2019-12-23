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Как записывали последнее обращение Бориса Ельцина? Вспоминает Валентин Юмашев
31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил, что уходит в отставку и передает власть Владимиру Путину. Об уходе президента россияне узнали из новогоднего видеообращения.
Заранее об этом решении президента знали лишь несколько человек. Среди них был Валентин Юмашев — советник Бориса Ельцина, который и написал текст новогоднего видеообращения.
Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг поговорил с Юмашевым о том, что происходило в канун Нового года 20 лет назад, Владимире Путине и современной России.
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23 декабря 2019
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