"Для меня мусор - это новый вид красок" - украинский художник и его необычные работы
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Украинский художник делает картины из мусора

Украинский художник из Черновцов Андрей Пилат делает картины из мусора. У него прошло уже несколько выставок в разных городах страны. Ему удалось продать большинство своих работ.

Андрей рассказывает, что сначала друзья и близкие холодно отнеслись к его увлечению, но все поменялось, когда к нему пришло признание.

"Для меня мусор - это новый вид красок, а не борьба с экологической катастрофой", - говорит художник о своих работах.

  • 12 декабря 2019
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