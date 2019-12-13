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Зачем в Британии бегают с бюллетенями? Объясняем эту традицию
Уже более 25 лет города британские Сандерленд и Ньюкасл участвуют в неофициальном соревновании - кто первым подсчитает голоса на выборах. Города - вечные соперники на футбольном поле. Состязание оттуда перенесли и на выборный процесс.
В России процесс подсчета голосов на выборах иногда растягивается и не на одни сутки.
Русская служба Би-би-си сравнила, как считают голоса в России и в Британии.
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13 декабря 2019
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