Зачем в Британии бегают с бюллетенями? Объясняем традицию
Media playback is unsupported on your device
Видео

Зачем в Британии бегают с бюллетенями? Объясняем эту традицию

Уже более 25 лет города британские Сандерленд и Ньюкасл участвуют в неофициальном соревновании - кто первым подсчитает голоса на выборах. Города - вечные соперники на футбольном поле. Состязание оттуда перенесли и на выборный процесс.

В России процесс подсчета голосов на выборах иногда растягивается и не на одни сутки.

Русская служба Би-би-си сравнила, как считают голоса в России и в Британии.

  • 13 декабря 2019
Go to next video: Выборы в Британии: 5 признаков британского политика