Школа для пап: косы, хвосты и другие прически
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Школа для пап: косы, хвосты и другие прически

В Британии появилась специальная школа для пап дочек. Раз в месяц их учат делать дочкам хвосты, заплетать косички и просто расчесывать волосы.

Многие признаются, что хотят на эти встречи не только, чтобы научиться обращаться с волосами детей, но и чтобы поддержать друг друга и пообщаться.

  • 16 декабря 2019
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