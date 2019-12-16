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Школа для пап: косы, хвосты и другие прически
В Британии появилась специальная школа для пап дочек. Раз в месяц их учат делать дочкам хвосты, заплетать косички и просто расчесывать волосы.
Многие признаются, что хотят на эти встречи не только, чтобы научиться обращаться с волосами детей, но и чтобы поддержать друг друга и пообщаться.
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16 декабря 2019
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