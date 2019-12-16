Дело доктора Важи. Как грузинский врач оказался в СИЗО в Южной Осетии?
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Дело доктора Важи. Как грузинский врач оказался в СИЗО в Южной Осетии?

Врач Важа Гаприндашвили уже больше месяца находится в СИЗО в Южной Осетии. Его обвиняют в незаконном пересечении границы. За это ему грозит 2 года тюрьмы.

Родственники и коллеги Гаприндашвили заявляют, что доктор посещал своего пациента в одном из сел на неподконтрольной Тбилиси территории, когда был задержан российскими военными.

Акция с требованием освободить врача прошла в селе Одзиси, всего в километре от базы российских пограничников.

Россия в 2008 году признала независимость Южной Осетии и Абхазии после российско-грузинской войны. Но большинство государств считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.

  • 16 декабря 2019
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