Британских министров спросили о брексите. И вот как они ответили
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Британских министров спросили о брексите. И вот как они ответили

Во вторник Борис Джонсон провел первую встречу с министрами после триумфальной победы консерваторов на выборах.

Журналисты ждали прибывавших на встречу политиков у входа и пытались задать им вопросы о брексите.

Ни один из министров им так и не ответил.

  • 17 декабря 2019
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