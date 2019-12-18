Могут ли мужчины исполнять индийские танцы?

Зачем в Британии бегают с бюллетенями? Объясняем эту традицию

Первым в Британии городом, подсчитавшим голоса на парламентских выборах, стал Ньюкасл. Там на это ушел 1 час и 27 минут. Откуда взялось это соревнование?