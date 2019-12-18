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Видео
Могут ли мужчины исполнять индийские танцы?
Народный индийский танец Гидда традиционно исполняют женщины. Житель Пенджаба Нур по профессии учитель 20 лет назад вместе с друзьями решил сломать этот стереотип и занялся танцами.
По его словам, сначала они решили, нарядившись в женские костюмы, подшутить над своим другом на свадьбе.
Потом коллектив стал выкладывать видео со своими танцами в "фейсбук" и теперь они едва справляются с заказами на выступления.
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18 декабря 2019
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