Могут ли мужчины исполнять индийские танцы?
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Могут ли мужчины исполнять индийские танцы?

Народный индийский танец Гидда традиционно исполняют женщины. Житель Пенджаба Нур по профессии учитель 20 лет назад вместе с друзьями решил сломать этот стереотип и занялся танцами.

По его словам, сначала они решили, нарядившись в женские костюмы, подшутить над своим другом на свадьбе.

Потом коллектив стал выкладывать видео со своими танцами в "фейсбук" и теперь они едва справляются с заказами на выступления.

  • 18 декабря 2019
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