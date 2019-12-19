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"Путин смеется над нами". Как голосовали за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Это было третье подобное голосование за всю историю США.
Против Трампа было выдвинуто два обвинения: в злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании работе конгресса.
Сам Трамп называл требование об импичменте безосновательным.
Русская служба Би-би-си собрала основные моменты, которые привели к рассмотрению вопроса об импичменте.
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19 декабря 2019
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