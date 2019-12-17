Подробности убийства оппонентов Лукашенко | Новости
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Подробности убийства оппонентов Лукашенко | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 17 декабря:

  • Интервью бывшего главы администрации Ельцина Валентина Юмашева
  • Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский рассказал в интервью Deutche Welle, как совершались убийства противников Александра Лукашенко
  • Дети в лагерях для беженцев на греческом острове Лесбос наносят себе увечья
  • Наводнение в Венеции и коррупционные скандалы
  • Абсолютно, Солярис, Домбай, Берегиня, Наташа: как разные страны назвали экзопланеты
  • Картина Кантемира Балагова "Дылда" включена в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм"
  • 17 декабря 2019
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