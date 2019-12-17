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Подробности убийства оппонентов Лукашенко | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 17 декабря:
- Интервью бывшего главы администрации Ельцина Валентина Юмашева
- Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский рассказал в интервью Deutche Welle, как совершались убийства противников Александра Лукашенко
- Дети в лагерях для беженцев на греческом острове Лесбос наносят себе увечья
- Наводнение в Венеции и коррупционные скандалы
- Абсолютно, Солярис, Домбай, Берегиня, Наташа: как разные страны назвали экзопланеты
- Картина Кантемира Балагова "Дылда" включена в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм"
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17 декабря 2019
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