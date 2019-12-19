Би-би-си спросила Путина о его дочерях. Он ушел от ответа
Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова задала президенту вопрос о его предполагаемых дочерях - Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой.
Президент так и не признал, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова - его дочери. "Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает", - сказал Путин.
Ранее Би-би-си писала о деятельности Воронцовой и Тихоновой. Марию Воронцову называл старшей дочерью Путина журнал The New Times. Знакомый семьи Путина подтвердил Би-би-си, что это старшая дочь российского президента. Тихонову называли младшей дочерью президента агентства Reuters и Bloomberg. Несколько источников Би-би-си также подтверждали эту информацию.
-
19 декабря 2019