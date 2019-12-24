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Видео
"Мамин арест изменил мою жизнь": история Влады Шевченко
Активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко уже почти год находится под домашним арестом. По статье "Деятельность нежелательной организации" ей грозит до шести лет колонии.
Это сильно изменило жизнь ее 15-летней дочери Влады. Девочка не только взяла на себя часть забот о младшем брате, но также ведет популярный блог и сама летает на выступления в Москву.
Видео Сары Рейнсфорд и Елизаветы Верейкиной.
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24 декабря 2019
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