"Мамин арест изменил мою жизнь": история Влады Шевченко

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Активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко уже почти год находится под домашним арестом. По статье "Деятельность нежелательной организации" ей грозит до шести лет колонии.

Это сильно изменило жизнь ее 15-летней дочери Влады. Девочка не только взяла на себя часть забот о младшем брате, но также ведет популярный блог и сама летает на выступления в Москву.

Видео Сары Рейнсфорд и Елизаветы Верейкиной.