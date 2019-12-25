"Маленькие шаги могут привести к огромным результатам": рождественская речь Елизаветы II
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"Маленькие шаги могут привести к огромным результатам": рождественская речь Елизаветы II

В рождественском обращении королева Британии Елизавета II вспомнила непростой год для страны и короны, а также призвала к преодолению разногласий.

Русская служба Би-би-си публикует фрагмент рождественского обращения королевы.

  • 25 декабря 2019
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