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Мусор, стройка, ОМОН: как под Казанью борются против нового завода
Недалеко от Казани, в селе Осиново, компания "РТ-Инвест", входящая в состав "Ростеха", планирует построить мусоросжигательный завод. Против этого выступают местные жители: по примеру Шиеса они разбили рядом со стройкой палаточный лагерь. Правда, уже через две недели его разогнал ОМОН.
Русская служба Би-би-си отправилась в Татарстан, чтобы поговорить с активистами, и попросила прокомментировать их слова представителя "РТ-Инвеста".
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27 декабря 2019
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