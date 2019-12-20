Boeing отправляется в космос. Видео
Media playback is unsupported on your device
Видео

Boeing запустил конкурента "Союза". Видео

На мысе Канаверал в США состоялся запуск космического аппарата CST-100 "Старлайнер" от компании Boeing.

С тех пор как шаттлы были поставлены на прикол, НАСА использует для доставки в космос российские ракеты и аппараты "Союз".

Однако американское космическое агентство планирует переключиться на использование космической техники, которую предлагают частные компании Boeing и SpaceX.

  • 20 декабря 2019
Go to next video: Кыргызстан: как математика и космос помогают женщинам в борьбе за права