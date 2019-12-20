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Видео
Boeing запустил конкурента "Союза". Видео
На мысе Канаверал в США состоялся запуск космического аппарата CST-100 "Старлайнер" от компании Boeing.
С тех пор как шаттлы были поставлены на прикол, НАСА использует для доставки в космос российские ракеты и аппараты "Союз".
Однако американское космическое агентство планирует переключиться на использование космической техники, которую предлагают частные компании Boeing и SpaceX.
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20 декабря 2019
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